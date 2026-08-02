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Deportes Concepción festejó ante la UC y se despejó de la zona de descenso en la Liga de Primera

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Deportes Concepción festejó una contundente victoria 3-0 ante Universidad Católica en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la fecha 17 de la Liga de Primera y se despegó de la zona de descenso, ya que escaló hasta la décima posición con 20 unidades. Los goles del encuentro fueron anotados por Joaquín Montecinos, Joaquín Larrivey y Norman Rodríguez.

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