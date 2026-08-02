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Arnaldo Castillo anotó un doblete y le dio la victoria a O'Higgins ante La Serena en el Estadio La Portada

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Arnaldo Castillo anotó un doblete y le dio una victoria agónica 2-1 ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 17 de la Liga de Primera. El tanto de los "papayeros" fue anotado por Jeisson Vargas.

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