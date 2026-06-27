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Panamá se despidió del Mundial con la derrota ante Inglaterra en Nueva Jersey

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Panamá se despidió del Mundial 2026 este sábado con una derrota por 2-0 ante Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el cierre del Grupo L. Los goles fueron de Jude Bellingham y Harry Kane.

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