Panamá se despidió del Mundial con la derrota ante Inglaterra en Nueva Jersey
Publicado:
Fotos Destacadas
Expresidente Boric participó en Primer Congreso Ideológico del Frente Amplio
La masiva despedida al niño asesinado en encerrona
Dembélé fue la gran figura en el triunfo de Francia con histórico triplete ante Noruega
Fotos Recientes
Más de 100 mil personas participaron en Marcha del Orgullo 2026 en Santiago
Panamá se despidió del Mundial con la derrota ante Inglaterra en Nueva Jersey
República Checa superó su marca histórica de calor este sábado: 40,8 grados
Panamá se despidió del Mundial 2026 este sábado con una derrota por 2-0 ante Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el cierre del Grupo L. Los goles fueron de Jude Bellingham y Harry Kane.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados