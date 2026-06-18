Sudáfrica y República Checa empataron y quedaron complicados en el Grupo A
Publicado:
Fotos Destacadas
Colombia celebró en el Estadio Azteca un positivo comienzo mundialista ante Uzbekistán
Harry Kane lideró con un doblete la victoria de Inglaterra frente a Croacia en Dallas
Desconocidos mutilaron estatua de José Artigas ubicada en plena Alameda
Fotos Recientes
La formación de U. de Chile para recibir a O'Higgins en duelo postergado de la Liga de Primera
Sudáfrica y República Checa empataron y quedaron complicados en el Grupo A
Estadounidense Tori Penso es la segunda mujer en arbitrar un partido del Mundial masculino
Sudáfrica y República Checa empataron 1-1 y quedaron complicados en el Grupo A del Mundial 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados