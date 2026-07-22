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Los shows que están programados en el Estadio Nacional

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La polémica por los conciertos de BTS en Chile, luego de que el Gobierno pusiera en duda el uso del Estadio Nacional, terminó con la confirmación de los shows de la boy band surcoreana en Santiago.

El septeto es uno de los tres artistas que tienen programados conciertos en el principal recinto deportivo del país, sumando en total nueve fechas en que el estadio ubicado en Ñuñoa quedará "fuera de servicio" para eventos deportivos, reactivando una vieja disputa entre quienes consideran que debe ser usado solamente para estos fines y el mercado de la música en vivo, que carece de otro escenario capaz de recibir a grandes artistas mundiales.

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