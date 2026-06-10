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Endler, "Jaula" Bahamondes y Kidd Voodoo compartieron en México en la previa del Mundial

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La arquera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler; el peleador chileno de UFC Ignacio "Jaula" Bahamondes; y el cantante nacional Kidd Voodoo participaron en Ciudad de México en una actividad realizada en la antesala de la inauguración de la Copa del Mundo.

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