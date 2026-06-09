Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago9.3°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Irán llegó a México con el 168 en la solapa en recuerdo a niños muertos en la escuela de Minab

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección de Irán aterrizó en Tijuana, México, para disputar el Mundial 2026 y los jugadores del plantel lucieron insignias en la solapa con el número 168 en recuerdo al número de niños que murieron en una escuela primaria de Minab durante un ataque aéreo con tres misiles Tomahawk de Estados Unidos el 28 de febrero de 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados