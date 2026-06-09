Irán llegó a México con el 168 en la solapa en recuerdo a niños muertos en la escuela de Minab
Publicado:
Fotos Destacadas
Las figuras de RD Congo que enfrentarán a La Roja
Julio Jung fue velado en el Teatro Oriente
La visita del Presidente Kast a la frontera
Fotos Recientes
Violento incendio afectó a casona patrimonial en el centro de Santiago
Irán llegó a México con el 168 en la solapa en recuerdo a niños muertos en la escuela de Minab
La formación de La Roja para el amistoso frente a RD Congo
La selección de Irán aterrizó en Tijuana, México, para disputar el Mundial 2026 y los jugadores del plantel lucieron insignias en la solapa con el número 168 en recuerdo al número de niños que murieron en una escuela primaria de Minab durante un ataque aéreo con tres misiles Tomahawk de Estados Unidos el 28 de febrero de 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados