La selección de Irán aterrizó en Tijuana, México, para disputar el Mundial 2026 y los jugadores del plantel lucieron insignias en la solapa con el número 168 en recuerdo al número de niños que murieron en una escuela primaria de Minab durante un ataque aéreo con tres misiles Tomahawk de Estados Unidos el 28 de febrero de 2026.

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