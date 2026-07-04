10:45 - | Una gran multitud y autoridades kenianas como el ministro de Salud, Aden Duale, recibieron y homenajearon en Nairobi al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos le fue denegada a principios de junio cuando iba a participar en el Mundial.

10:33 - | El entrenador argentino Néstor Lorenzo recibió la "ciudadanía honorífica" colombiana, anunció este viernes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en un comunicado previo al juego del combinado nacional ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

10:20 - | "England, your time is over" (Inglaterra, tu tiempo se acabó) decía una de las pancartas más llamativas cuando los seleccionados británicos pasaron por la ciudad de Toluca en la antesala de su partido con México

10:00 - | ¿Quién avanzará? ¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Paraguay y Francia por octavos del Mundial 2026? #CooperativaMundial https://t.co/2v6n42NBIe pic.twitter.com/MI94oubsHT — Cooperativa (@Cooperativa) July 4, 2026

09:45 - | Revisa los detalles ¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Canadá y Marruecos por octavos del Mundial 2026? #CooperativaMundial https://t.co/ry3SarYwAX pic.twitter.com/79K14ZctnA — Cooperativa (@Cooperativa) July 4, 2026

09:35 - | Repasa el listado completo de partidos Inicia esta sábado: La programación de octavos de final del Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/GgcC5hRk96 pic.twitter.com/5PoUtWTnGd — Cooperativa (@Cooperativa) July 4, 2026

09:20 - | También habló una de las figuras Vozinha en su despedida del Mundial: Cabo Verde luchó con Argentina de igual a igual #CooperativaMundial https://t.co/zQi5TZDPLx pic.twitter.com/nbD7WMU3gV — Cooperativa (@Cooperativa) July 4, 2026

08:52 - | Las palabras del seleccionador de Cabo Verde Bubista y su orgullo por Cabo Verde: "Forzamos a la campeona a jugar 120 minutos" #CooperativaMundial https://t.co/0QNZ0PO6xN pic.twitter.com/WisULSwy4b — Cooperativa (@Cooperativa) July 4, 2026

08:52 - | ¿Podrá Paraguay repetir la épica que logró con Alemania? [PREVIA] La artillería de Francia se enfrenta al escudo de Paraguay en octavos del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/mArmhqR1pF pic.twitter.com/n3fFak6wgg — Cooperativa (@Cooperativa) July 4, 2026