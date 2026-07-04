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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Los resultados en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Sábado 4 de julio

Domingo 5 de julio

  • Brasil vs. Noruega. 16:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey.
  • México vs. Inglaterra. 20:00 horas. Estadio Azteca, Ciudad de México.

Lunes 6 de julio

  • Portugal vs. España. 15:00 horas. AT&T Stadium, Dallas.
  • Estados Unidos vs. Bélgica. 20:00 horas. Lumen Field, Seattle.

Martes 7 de julio

  • Argentina vs. Egipto. 12:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
  • Suiza vs. Colombia. 16:00 horas. BC Place, Vancouver.

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10:45 - | Una gran multitud y autoridades kenianas como el ministro de Salud, Aden Duale, recibieron y homenajearon en Nairobi al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos le fue denegada a principios de junio cuando iba a participar en el Mundial.

10:33 - | El entrenador argentino Néstor Lorenzo recibió la "ciudadanía honorífica" colombiana, anunció este viernes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en un comunicado previo al juego del combinado nacional ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

10:20 - | "England, your time is over" (Inglaterra, tu tiempo se acabó) decía una de las pancartas más llamativas cuando los seleccionados británicos pasaron por la ciudad de Toluca en la antesala de su partido con México

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