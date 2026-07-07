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Argentina despertó en los minutos finales y eliminó a Egipto del Mundial

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Argentina sigue en carrera por la defensa del título, ya que tras ir por dos goles abajo en el marcador ante Egipto, consiguió una tardía reacción que le permitió triunfar 3-2 en los descuentos disputados en el Mercedes-Benz Stadium. Ahora, aguardará hasta el 11 de julio para enfrentarse al vencedor entre Suiza o Colombia en Kansas.

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