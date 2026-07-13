¿Quién es Ismail Elfath? El árbitro designado para la semifinal de Argentina e Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como el árbitro encargado de dirimir en la semifinal que protagonizarán Argentina e Inglaterra este próximo miércoles 15 de julio el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.

El juez de 44 años nació en Marruecos, pero es nacionalizado norteamericano. En el presente torneo recibió la responsabilidad de conducir su cuarto enfrentamiento, esto tras estar previamente dos duelos de la fase grupal y uno de dieciseisavos.

Particularmente, en el cruce que tuvieron España y Uruguay su rol estuvo bajo la lupa por decisiones controversiales, al permitir el fuerte juego de los charrúas, aunque igual terminó expulsando a Agustín Canobbio.

Mientras que en el choque de Noruega ante Brasil debió ratificar en el VAR un penal que omitió en primera instancia.



Así mismo, Elfath también cumplió funciones como cuarto juez en la final de Qatar 2022 y en la definición de la Leagues Cup 2023, instancia donde Lionel Messi alzó su primer título con Inter Miami.

El equipo referil para este cruce lo completaron los estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins en las bandas, junto al italiano Maurizio Mariani como cuarto oficial.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se jugará en Atlanta este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.