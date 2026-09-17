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El remo chileno ratificó este jueves su dominio a nivel continental al llegar a seis medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 luego de sumar tres preseas doradas en las competencias de hoy.
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