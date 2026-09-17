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Así se vivió el sorteo de la Copa Davis entre Chile y España

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Todo quedó definido para la serie de Copa Davis que Chile y España disputarán este sábado y domingo en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, luego del sorteo realizado este jueves para establecer el orden de los partidos.

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