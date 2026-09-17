Así se vivió el sorteo de la Copa Davis entre Chile y España
Publicado:
Fotos Destacadas
El remo chileno tuvo otra jornada dorada en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026
Así se vivió el sorteo de la Copa Davis entre Chile y España
Ministro de Defensa encabezó revista preparatoria de la Parada Militar 2026 en el Parque O'Higgins
Fotos Recientes
Así se vivió el sorteo de la Copa Davis entre Chile y España
El remo chileno tuvo otra jornada dorada en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026
Muros de la estatua de Baquedano fueron retirados tras restauración
Todo quedó definido para la serie de Copa Davis que Chile y España disputarán este sábado y domingo en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, luego del sorteo realizado este jueves para establecer el orden de los partidos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados