La jornada dorada que vivió el remo chileno en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe
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El Team Chile de remo demostró su potencia a nivel continental al conquistar tres medallas de oro y una de plata en el primer día de competencia de dicha especialidad en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026
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