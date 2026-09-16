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La jornada dorada que vivió el remo chileno en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe

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El Team Chile de remo demostró su potencia a nivel continental al conquistar tres medallas de oro y una de plata en el primer día de competencia de dicha especialidad en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026

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