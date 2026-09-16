Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.9°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Roja Femenina sub 20 celebró en su estreno tras vencer a Uruguay por los Juegos Sudamericanos

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección chilena femenina sub 20, dirigida por Luis Mena, logró una victoria por 3-1 frente a su símil de Uruguay en su inicio por los Juegos Sudamericanos. Con goles de Catalina Muñoz (30') y un doblete de Anaís Álvarez (82' y 90+2') alcanzaron sus primeros tres puntos en una zona que comparten con Paraguay y Venezuela, este último su próximo rival el 18 de septiembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados