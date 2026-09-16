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La selección chilena femenina sub 20, dirigida por Luis Mena, logró una victoria por 3-1 frente a su símil de Uruguay en su inicio por los Juegos Sudamericanos. Con goles de Catalina Muñoz (30') y un doblete de Anaís Álvarez (82' y 90+2') alcanzaron sus primeros tres puntos en una zona que comparten con Paraguay y Venezuela, este último su próximo rival el 18 de septiembre.
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