Comité Paralímpico de Chile inauguró el primer Museo Paralímpico de Sudamérica
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La medalla de oro de Cristián Valenzuela en Londres 2012 y la bala utilizada por Francisca Mardones en Tokio 2020 son parte de las piezas que forman parte del Museo Paralímpico, inaugurado este jueves por el Comité Paralímpico de Chile, convirtiéndose en el primero de su tipo en Sudamérica.
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