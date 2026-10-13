El Team Chile fue recibido por Kast en La Moneda tras los Juegos Sudamericanos de Santa Fe
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Pasadas dos semanas desde el cierre de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, el Presidente José Antonio Kast realizó la recepción oficial al Team Chile en el Palacio de La Moneda, con algunos representantes de la delegación que logró la segunda mejor participación histórica con 49 medallas de oro.
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