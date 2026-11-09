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El histórico bronce de Vittorio Gorziglia en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar

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Una jornada de gloria y celebración absoluta escribió el atletismo nacional en territorio africano, luego de que el lanzador del Team Chile Vittorio Gorziglia conquistara una histórica medalla de bronce en el lanzamiento del disco en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

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