Arabia Saudita recibe el Rally Dakar 2026 con chilenos en competencia
Esta edición contará con la participación de siete chilenos.
Esta edición contará con la participación de siete chilenos.
Este sábado 3 de enero se llevará a cabo la jornada inaugural del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, que contará con la participación de siete chilenos que competirán por alcanzar la gloria en esta icónica y exigente carrera.
08:59 - | La 48ª edición del Rally Dakar en Arabia Saudita constará de 13 trepidantes etapas y un recorrido de 8.000 kilómetros, con salida y meta en Yanbu.
08:59 - | Este sábado 3 de enero arranca el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, competencia que se llevará a cabo hasta el 17 del mes y marca la séptima edición consecutiva en este país.