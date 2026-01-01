Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Arabia Saudita recibe el Rally Dakar 2026 con chilenos en competencia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta edición contará con la participación de siete chilenos.

Arabia Saudita recibe el Rally Dakar 2026 con chilenos en competencia
Este sábado 3 de enero se llevará a cabo la jornada inaugural del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, que contará con la participación de siete chilenos que competirán por alcanzar la gloria en esta icónica y exigente carrera.

08:59 - | La 48ª edición del Rally Dakar en Arabia Saudita constará de 13 trepidantes etapas y un recorrido de 8.000 kilómetros, con salida y meta en Yanbu.

08:59 - | Este sábado 3 de enero arranca el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, competencia que se llevará a cabo hasta el 17 del mes y marca la séptima edición consecutiva en este país.

