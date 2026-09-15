Chile se alista para recibir a España en la Copa Davis
Publicado:
Fotos Destacadas
La Roja comenzó sus entrenamientos para los amistosos con Canadá, EE.UU. y México
Huechuraba preparó el pebre más grande de Chile: 1.150 kilos
Concluyó la restauración de estatua de Baquedano: retiraron 23 capas de pintura
Fotos Recientes
Chile se alista para recibir a España en la Copa Davis
La Calera cortó una racha de 12 partidos sin ganar tras batir a Limache en el "Nicolás Chahuán"
La Roja comenzó sus entrenamientos para los amistosos con Canadá, EE.UU. y México
Con plantel completo, el equipo chileno de Copa Davis se alista para recibir a España este fin de semana en el Court Central "Anita Lizana", del Estadio Nacional.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados