La sólida presentación de Aranza Villalón para ganar el oro en la contrarreloj de los Sudamericanos
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Con una espectacular presentación en la contrarreloj en ruta, la ciclista chilena Aranza Villalón logró el tercer oro para el Team Chile en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026. La múltiple medallista panamericana completó la crono en 47'35"04 y promedió una velocidad de 45,4 kilómetros por hora.
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