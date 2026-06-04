Nicolás Román, magíster en finanzas públicas, abordó este jueves en Cooperativa la entrada en vigor de la primera etapa de la aplicación de la nueva fórmula del pago mínimo en tarjetas de crédito, medida con la que la Comisión del Mercado Financiero (CMF) busca "evitar el sobreendeudamiento" de las personas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el académico de la Universidad de los Andes explicó que la Norma de Carácter General 537 aplica fórmula que obliga a amortizar el capital, ya que antiguamente la disposición solo exigía pagar los intereses y "la gente podía pasar años pagando una deuda sin lograr bajarla".

El ingeniero comercial detalló que la nueva estructura de cobro se divide en tres componentes donde se suma el costo de los servicios (intereses y comisiones), el 5 por ciento del saldo acumulado y la cuota mensual pactada, lo que permitiría que un deudor pueda "resolver su problema en dos años, un horizonte razonable".

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