Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago24.4°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Evitar el sobreendeudamiento": Así funcionará la nueva fórmula de pago en tarjetas de crédito

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Nicolás Román, magíster en finanzas públicas, abordó este jueves en Cooperativa la entrada en vigor de la primera etapa de la aplicación de la nueva fórmula del pago mínimo en tarjetas de crédito, medida con la que la Comisión del Mercado Financiero (CMF) busca "evitar el sobreendeudamiento" de las personas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el académico de la Universidad de los Andes explicó que la Norma de Carácter General 537 aplica fórmula que obliga a amortizar el capital, ya que antiguamente la disposición solo exigía pagar los intereses y "la gente podía pasar años pagando una deuda sin lograr bajarla".

El ingeniero comercial detalló que la nueva estructura de cobro se divide en tres componentes donde se suma el costo de los servicios (intereses y comisiones), el 5 por ciento del saldo acumulado y la cuota mensual pactada, lo que permitiría que un deudor pueda "resolver su problema en dos años, un horizonte razonable".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados