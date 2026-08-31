Expertos prevén un Imacec de julio negativo, marcado por retroceso en minería y manufactura

Expertos prevén un negativo resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio, que se dará a conocer mañana por el Banco Central, cuyo resultado estará marcado por el retroceso en minería y manufactura.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó este lunes que la producción manufacturera cayó un 5,1%, y la actividad de comercio retrocedió 0,2%.

Los factores que determinaron el resultado fue la disminución del 7,2% en la producción minera; mientras que la manufactura anotó un descenso de 4,9%, que se vio particularmente afectada por la baja interanual de 25,9% en la fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo.

Carlos Smith, docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, advirtió que "con los datos que publicó hoy el INE, yo esperaría un Imacec de julio negativo, en torno al -0,5%. Y eso lo que estaría mostrando es que la recuperación de junio (de 2,4%) se revierte".

"La principal razón sería la minería. Durante junio fue el motor del crecimiento; (pero) en julio cayó 7,2% por clima adverso en el norte, mantenciones que hubo en faenas que son importantes, y ese solo factor resta en forma importante al Imacec por el peso que tiene la minería", apuntó el experto.

El académico subrayó que la segunda razón obedece a "que la manufactura cayó 4,9%, y hay un dato importante que conecta con el tema de los combustibles, porque la refinación de petróleo se desplomó casi 26% por factores climáticos".

Desde Clapes UC, en tanto, proyectaron una disminución interanual del Imacec de julio en torno a 0,9%, contrastando con el crecimiento del 1,1% contemplado en la última Encuesta de Expectativas Económicas.

Alzas sostenida de 250 pesos en el diésel

Respecto a las nuevas alzas en el precio del combustible que se esperan para las próximas semanas, el presidente del directorio de Chile Transporte, Raúl Clavero, alertó que una escalada en el precio del diésel podría sumar un incremento total de 250 pesos por litro en un período de seis semanas".

"A pesar de que el valor del petróleo, tanto WTI como el Brent, pueden haber bajado, el costo del diésel es el que incluso ha aumentado. Por lo tanto, los dadores de carga deben actuar responsablemente reconociendo este aumento sobre el valor del diésel", aseveró.

En el plano internacional, el incremento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán han empujado el precio del petróleo Brent por encima de los 91 dólares el barril, registrando un alza del 5% en esta jornada.