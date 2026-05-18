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"Monster Wolf", el robot que enfrenta los ataques de osos en Japón

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Pelaje gris, cuerpo metálico, ojos rojos y un aullido que viaja más de un kilómetro. Así es el lobo-robot "Monster Wolf", creado por una pequeña fábrica japonesa y que se ha convertido en un codiciado aliado para espantar osos, y cada vez más demandado mientras crecen los ataques y avistamientos en el archipiélago.

"Necesitaba infundir miedo a los animales, así que tenía que tener una impresión aterradora", explicó Motohiro Miyasaka, presidente de la empresa Wolf Kamui, que ha visto multiplicada su demanda, con ya 400 unidades vendidas.

El aspecto del lobo robótico no es el más amigable y pese a que no muerde ni come, es capaz de girar la cabeza, enciende sus ojos y lanza varios aullidos que son suficiente para que los osos de la zona huyan al verlo u oírlo.

Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el país registra un número récord de ataques mortales de osos a humanos: 13; y sin contar a los heridos.

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