Un emocionado Robert Lewandowski se despidió de Camp Nou en el triunfo de Barcelona sobre Betis
Publicado:
Fotos Destacadas
Marcha LGBT en la Alameda estuvo marcada por críticas al Gobierno de Kast
Real Madrid matizó su crisis con ajustado triunfo contra Sevilla que zafó del descenso
La remontada de Huachipato sobre La Calera en Talcahuano
Fotos Recientes
Un emocionado Robert Lewandowski se despidió de Camp Nou en el triunfo de Barcelona sobre Betis
Colo Colo se desató ante Ñublense en el Monumental y llegará encendido al clásico con la UC
Con Steffan Pino como héroe: Cobresal tumbó a la U y cortó racha de ocho partidos sin ganar
El polaco Robert Lewandowski disputó este domingo su último partido como jugador de FC Barcelona en el Estadio Camp Nou, en el triunfo por 3-1 sobre Real Betis, en la penúltima fecha de La Liga de España. El ariete, capitán del equipo, fue homenajeado y se emocionó con el cariño de los miles de hinchas en el recinto catalán.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados