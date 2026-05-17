El polaco Robert Lewandowski disputó este domingo su último partido como jugador de FC Barcelona en el Estadio Camp Nou, en el triunfo por 3-1 sobre Real Betis, en la penúltima fecha de La Liga de España. El ariete, capitán del equipo, fue homenajeado y se emocionó con el cariño de los miles de hinchas en el recinto catalán.

LEER ARTICULO COMPLETO