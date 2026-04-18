Salario mínimo: CUT presentará su propuesta de reajuste el próximo jueves

José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), abordó en Cooperativa las negociaciones con el Gobierno para el reajuste del salario mínimo y adelantó que el próximo jueves presentarán su propuesta de guarismo, en un contexto marcado por el alza del precio de los alimentos y combustibles.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente explicó que ya se llevó a cabo una primera reunión protocolar con los ministros de Hacienda y Trabajo, Jorge Quiroz y Tomás Rau, respectivamente, pero enfatizó que la multisindical aún no propondrá una cifra sobre la mesa.

"Ayer le dejamos claro al ministro que nosotros no vamos a presentar un guarismo hasta el día jueves de la próxima semana por una simple y sencilla razón: todos los días están variando el precio de los alimentos y no sabemos si la próxima semana continúa la guerra y los combustibles (también) tienden a la alza", puntualizó Díaz.

"Presentar una cifra hoy, con un número fijo, lo más probable es que quede desfasada de aquí a la próxima semana. Pueden decir que son siete u ocho días que no pueda cambiar nada, pero todos los días se va modificando el escenario económico nacional y el tema del costo de la vida, esa es nuestra preocupación", advirtió.

El también profesor subrayó que es "evidente que hay una situación mundial, pero el hecho de traspasar el costo de los combustibles directamente a la cadena de suministro, en el largo plazo también va a generar una crisis de consumo y de pérdida de valor del salario que ganan los compañeros y compañeras a fin de mes".

Cronograma de las negociaciones

Respecto al calendario de las negociaciones, el líder gremial entregó detalles del cronograma: "El próximo jueves la CUT va a exponer su propuesta de salario mínimo, que le llamamos política salarial; el viernes el Gobierno hará su presentación de lo que consideran ellos de cómo está la economía y de la propuesta sobre el guarismo del reajuste; y el lunes (27 de abril) nos reuniremos a analizar el tema de ambas propuestas".

"De ahí se verá si se continúa con otras reuniones o la negociación concluye en ese momento, que todavía no sabemos si va a concluir con acuerdo o no acuerdo, pero el calendario está definido", concluyó.