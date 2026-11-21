El actor Macaulay Culkin volvió a encarnar a su querido personaje de "Kevin McCallister", de "Mi pobre angelito" (1990) y "Mi pobre angelito 2" (1992), en una publicidad de una cadena de hamburguesas.

Culkin llega hasta un local de McDonald's completamente vacío, porque hizo desaparecer a todos -¡otra vez!-, tomándose el recinto y creando su propio menú especial, que incluirá calcetines temáticos desde diciembre solo en EE.UU.

Su aparición en el comercial coincide con el anuncio de que el actor trabaja en una nueva secuela de "Mi Pobre Angelito" junto a Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes también la producirán mediante su compañía Point Grey, la misma productora de "The Boys" y "The Studio".

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