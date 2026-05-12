Oklahoma barrió con los Lakers y puso fin a la temporada de LeBron James
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Oklahoma City Thunder sentenció este lunes con un 4-0 las semifinales del Oeste contra Los Ángeles Lakers con una victoria por 115-110 en la Crypto.com Arena que puso fin a la temporada de los angelinos y abrió el debate sobre el futuro de LeBron James.
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