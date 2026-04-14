Harvey Weinstein reapareció en el inicio de su nuevo juicio por violación
El otrora productor de cine y poderoso hombre de Hollywood Harvey Weinstein reapareció en Nueva York, al comparecer ante la Corte Suprema estatal, en Manhattan, por su nuevo juicio por violación.
En un anterior caso, el jurado no logró un veredicto respecto al otrora magnate cinematográfico, acusado por un crimen sexual contra Jessica Mann, quien protagonizó la comedia romántica "This Isn't Funny", en 2015.
A mediados de 2025, un juez declaró nulo el juicio contra Weinstein, luego de que el presidente del jurado del caso se negara a retomar la deliberación, en medio de las diferencias entre sus miembros. Independiente de este juicio, el acusado seguirá recluido, por otros casos.
