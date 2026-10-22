Mariana Di Girolamo comandó la alfombra roja de "Caballo Salvaje Nueve" en Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
Expresidente Boric asistió a conmemoración de 120 años de la FECh con su hija
LeBron James y los Sixers le aguaron la fiesta a los Knicks en el Madison Square Garden
Ministra Wulf y subsecretario Rosende encabezaron inauguración de Expo Inclusión 2026
Fotos Recientes
Los Timberwolves amargaron el debut de Antetokounmpo en Miami
Los irlandeses de Kneecap visitaron las instalaciones de Palestino en La Cisterna
Expresidente Boric asistió a conmemoración de 120 años de la FECh con su hija
Este miércoles se realizó en Santiago la alfombra roja de "Caballo Salvaje Nueve", la nueva película del ganador del Oscar Martin McDonagh, con la actriz chilena Mariana Di Girolamo comandando la presentación. La cinta llegará a los cines este 5 de noviembre.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados