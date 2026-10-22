Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.1°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Mariana Di Girolamo comandó la alfombra roja de "Caballo Salvaje Nueve" en Chile

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este miércoles se realizó en Santiago la alfombra roja de "Caballo Salvaje Nueve", la nueva película del ganador del Oscar Martin McDonagh, con la actriz chilena Mariana Di Girolamo comandando la presentación. La cinta llegará a los cines este 5 de noviembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados