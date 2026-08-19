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Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con su propia muñeca

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Barbie celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe (1926-1962) con una muñeca inspirada en la actriz y su actuación en la película "Los caballeros las prefieren rubias", de 1953. La muñeca viste una versión del mítico traje rosa y el collar de diamantes de la icónica interpretación de la actriz en la escena musical de "Diamonds Are a Girl's Best Friend"

Todo el diseño ha sido creado por Mattel en colaboración con la institución que conserva y promueve el legado de Marilyn Monroe (The Estate of Marilyn Monroe LLC) para asegurar que cada detalle rinde homenaje a una de sus actuaciones más memorables, añadió el comunicado.

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