HBO Max liberó imágenes y el tráiler de la nueva serie sobre "Harry Potter", que con ocho capítulos debutará en diciembre de 2026, reviviendo el universo mágico creado por la escritora J.K. Rowling.

En el papel protagónico de "Harry Potter y la Piedra Filosofal" está el novel actor escocés Dominic McLaughlin, de 12 años, quien tomará la posta que -a igual edad- inició en 2001 su ahora colega Daniel Radcliffe y que lleva al streaming una historia que "busca ser una adaptación más fiel de los libros".

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