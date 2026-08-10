Colo Colo recordó a "Chamaco" Valdés a 17 años de su muerte
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La directiva de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, e históricos del club llegaron al Cementerio General para homenajear a Francisco "Chamaco" Valdés a 17 años de su fallecimiento.
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