Audax Italiano y Ñublense terminaron en un controversial empate 2-2 en La Florida por el último juego de la fecha 18 de la Liga de Primera, producto de dos penales sancionados por Mathías Riquelme en ambas áreas tras el minuto 90, siendo el gol de la igualdad a los 90+12', cuando había dado siete minutos de adición.

LEER ARTICULO COMPLETO