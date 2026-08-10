Al menos 20 edificios sufrieron graves daños en la ciudad de Cali, que hace tres días fue escenario de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Una de las edificaciones afectadas fue la del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, que prácticamente se vino al piso, y también sufrieron daños las fachadas de otros edificios en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas.

En el barrio Capri se informó de varias personas que pueden estar atrapadas por el colapso de una edificación, y una situación similar se vive en un edificio ubicado en el sector de la Avenida Roosevelt, donde la estructura quedó reducida a escombros.

"Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación. Apoyemos a nuestros rescatistas con lo que sea necesario. Por favor, también a cuidar la seguridad y el entorno", manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en su cuenta de X.

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