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Ante el inminente fichaje de Alexis Sánchez por CF Montreal de la MLS, estos son los grandes futbolistas que militan en el fútbol norteamericano.
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