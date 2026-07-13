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Tópicos: Magazine | Cine

Steven Spielberg se sumó a las condolencias para Sam Neill: "Nunca te olvidaremos"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos trabajaron juntos en la saga "Jurassic Park".

Steven Spielberg se sumó a las condolencias para Sam Neill:
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Son varias las estrellas de Hollywood que han expresado su dolor ante la repentina muerte del actor Sam Neill a sus 78 años.

El último en sumarse fue el director Steven Spielberg, quien dirigió a Neill en la saga "Jurassic Park". "Sam fue un actor excepcionalmente colaborativo", destacó el legendario cineasta mediante un comunicado.

"Le costó mucho interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal, porque esto era lo opuesto al padre cariñoso que era con sus hijos", agregó Spielberg.

Además el director dijo que "adoré hacer todas las películas de 'Jurassic' con él. Junto a Laura Dern y Jeff Goldblum siempre tendremos nuestra familia 'Jurassic' y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fans alrededor del mundo".

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