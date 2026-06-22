Las actuaciones de Katy Perry y Linkin Park marcaron el primer fin de semana de la undécima edición del Rock in Rio Lisboa, que reunió los días 20 y 21 de junio a unas 200 mil personas procedentes de 125 países en el Parque Tejo/Papa Francisco de la capital portuguesa, informaron este lunes fuentes de la organización. El Rock in Rio Lisboa regresará los próximos 27 y 28 de junio para completar la que sus organizadores consideran la mayor edición de su historia, con actuaciones previstas de Rod Stewart, Cyndi Lauper, Xutos & Pontapés, Central Cee y 21 Savage, entre otros artistas.

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