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Tópicos: Magazine | Música

¿Cuáles llegarán a Chile? Los confirmados de Rock in Río

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Entre los grupos que con certeza no pasarán por el país se cuentan Stray Kids y Maroon 5.

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El festival Rock in Río confirmó su cartel para las siete jornadas de su versión 2026 -entre los días 4 y 13 de septiembre- y ya abre opciones de que algunos de los artistas más relevantes del line up realicen otros conciertos en América del Sur, incluyendo Chile.

De todos los agendados para Brasil, ya descartaron pasar por Santiago dos bandas: Stray Kids y Maroon 5, aunque quizás esta última nunca vuelta al país; mientras que otros dos -The Hives y Avenged Sevenfold- ya se presentaron este año en el país.

En tanto Jamiroquai, otro artista de Rock in Río 2026, estará en Chile el 15 de septiembre, en el Claro Arena.

¿Y el resto? Entre los principales artistas aparecen Foo Fighters, Black Eyed Peas, Elton John, Demi Lovato y J Balvin; pero ninguno considera en sus sitios fechas para Chile.

Otros grupos que llegarán a Brasil son Rise Against, Nova Twins, Bring me the Horizon, MGK, Bad Omens, Poppy, Calvin Harris, Laufey, Fatboy Slim, Mumford & Sons, Twenty One Pilots y Halsey.

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