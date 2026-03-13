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La banda sueca de post punk Viagra Boys llegó hasta el escenario Alternative Stage de Lollapalooza Chile con uno de sus integrantes -el tecladista Elias Jungqvist- luciendo una camiseta de Palestino, equipo chileno de la Primera División y representante con fama mundial del pueblo palestino.
El grupo no solamente se quedó en lo visual, sino que además al presentar una de sus canciones hizo mención a todas las naciones que necesitan libertad, gritando su vocalista, Sebastian Murphy, "Free Palestine".
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