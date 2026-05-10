Fiel a la buena campaña que ha mostrado a lo largo de toda la temporada, O'Higgins de Rancagua se hizo respetar como dueño de casa y este domingo venció por 2-1 a Everton en el Estadio El Teniente para quedar a un paso de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

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