El regreso de The Strokes a Chile tendrá una importante ausencia

El regreso a Chile de la banda estadounidense The Strokes, que encabeza el line up del festival Fauna Primavera 2026, tendrá una importante ausencia.

A través de sus redes oficiales, el quinteto liderado por Julian Casablancas y Albert Hammond Jr. anunció que el guitarrista Nick Valensi se tomará un "descanso temporal" de la actual gira, que incluye su paso por suelo nacional en noviembre próximo.

"Esperamos con entusiasmo su regreso", señaló el grupo, sin revelarse las razones del descanso del músico.

Era notoria la ausencia de Valensi en las últimas presentaciones de la banda, especialmente en su aparición del viernes 15 de mayo en uno de los últimos programas de "The Late Show" con Stephen Colbert.

Durante la presente gira, en la cual se encuentran presentando "Reality Awaits", su primer álbum en seis años, Steve Schiltz ocupará el lugar el guitarrista, quien es cercano a la banda desde sus inicios neoyorquinos.