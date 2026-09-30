Joy se descargó en Chile tras anuncio de su hermano Jesse: "Sigo sin entender"

Este martes el dúo Jesse y Joy ofreció el primero de los dos conciertos que tenían agendados en Santiago pese al mediático proceso de separación que están viviendo.

Hace unos días Jesse anunció su abrupta salida del grupo mexicano una vez concluidos sus compromisos previamente adquiridos. Casi en paralelo su hermana Joy se declaraba en shock y señalaba que ella continuaría con el proyecto.

En ese contexto actuaron en el Santander Arena con un set que transcurrió con relativa normalidad y que incluyó un sentido discurso de Joy sobre el escenario.

¿Qué dijo Joy?

En medio de su show la cantante Joy se tomó unos minutos para agradecer el apoyo del público chileno: "Es algo bien especial llegar a un lugar tan lejos de casa y sentir que uno se está acercando al hogar, sentir que uno está cerca de la gente que quiere", dijo.

También abordó su separación de Jesse -con él sobre el escenario- e indicó que "no les voy a mentir, han sido unos días muy raros. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender".

"Ante todo lo que ha pasado en los últimos días, yo quiero que sepan que los amo con todo mi ser, que los amo con toda mi alma", concluyó, antes de seguir con la presentación.

Este miércoles Jesse y Joy ofrecerán su último concierto en Chile en el Santander Arena.