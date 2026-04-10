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De la mano de Punkrobot, Los Tres lanza un nuevo video: "Como llegaste te vas"

Publicado: | Fuente: YT/Los Tres
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Bajo la dirección del estudio Punkrobot -ganador de un Oscar por "Historia de un Oso" y Garvo se lanzó "Como llegaste te vas", el nuevo video de Los Tres y segundo sencillo de "XCLNT", su primer disco con formación original en un cuarto de siglo.

"Hacer videoclips para Los Tres ha sido un lindo desafío, porque somos fans y porque creemos que a través de su música representan nuestras raíces y para este nuevo videoclip quisimos invitar a Garvo a colaborar ya que su propuesta visual es perfecta para el concepto", comentó Pato Escala, productor de cine y animación, y uno de los fundadores de Punkrobot.

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