CorreosChile y el Ministerio de las Culturas presentaron, como parte de la agenda por el Día de la Música Chilena 2026, el sello postal que homenajea a la cantante Cecilia Pantoja, conocida popularmente como Cecilia, la Incomparable; quien falleció el 24 de julio de 2023, a los 79 años.

La emisión, de 40 mil unidades y con un valor de 1.000 pesos cada una, también incluye postales de la recordada intérprete de "Baño de mar a medianoche" o "Aleluya".

Disponible en sucursales físicas de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción; y a través del sitio de Correos, la serie "es más que una pieza filatélica (…) es un reconocimiento a una figura fundamental de la música y la cultura chilena. Con su voz, canciones y puesta en escena, Cecilia rompió moldes culturales y generó una identidad única", comentó el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

Para la otrora mánager de Cecilia, Yasmín Bau, "este homenaje es una tremenda ayuda de memoria para un país donde a veces somos olvidadizos y mal agradecidos con nuestros artistas".

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