El debut de "DeBí TiRAR MáS FOToS" de Bad Bunny en Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
El debut de "DeBí TiRAR MáS FOToS" de Bad Bunny en Chile
Excentro de detención 3 y 4 Álamos ahora es un sitio de memoria
"Coquimbanización": El campeón realizó exigente entrenamiento de pretemporada en la playa
Fotos Recientes
Las postales que dejó el Ironman 70.3 de Pucón 2026
Las condolencias del fútbol chileno por la muerte de César Villegas Urrutia, presidente de San Luis
Excentro de detención 3 y 4 Álamos ahora es un sitio de memoria
"Quise empezar el año en Chile y no es casualidad", lanzó el cantante urbano Bad Bunny al iniciar su primer concierto en Chile, en el debut de su gira "DeBí TiRAR MáS FOToS" en el país y que contempla tres shows en el Estadio Nacional.
El recinto de Ñuñoa estaba repleto para ver al puertorriqueño, quien en 2025 sumó más de 19 mil millones de reproducciones a nivel mundial en la plataforma Spotify.
La presentación se dividió en tres actos, con variados ritmos musicales como salsa, reggaetón y trap, e incluyó canciones como “Callaita”, “Weltita”, “DÁKITI” y "DTMF", además de una "canción exclusiva" para Chile: “Soy Peor”, de 2016, y que "no se repetirá en otra ciudad ni función", dijo la producción.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados