El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Alberto Escobar, abordó en Cooperativa el caso de Ivette Vergara, quien fuera formalizada por el delito de conducción temeraria al ser sorprendida por Carabineros circulando a 161 kilómetros por hora en la Costanera Norte.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad cuestionó las declaraciones de la periodista, quien aseguró este martes que "cuando uno tiene un auto de alta gama, la verdad es que no te das ni cuenta de la velocidad", respondiendo que "ese es un argumento que no se sostiene por ningún lado".

"La Ley de Tránsito contempla que uno, como conductor, debe estar atento siempre a las condiciones del tránsito y, por supuesto, una de las principales cosas es controlar tu velocidad. Para eso tenemos marcadores de velocidad, etcétera. Por lo tanto, esto de que la insonoridad de los vehículos lo hace a uno distraerse, a mi gusto, agrava aún más la condición, porque significa que iba tan distraída que ni siquiera se fijó en la velocidad", aseveró Escobar.

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