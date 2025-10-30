Etienne Bobenrieth salió de "El Internado" y llegó a Chile para despedir a Héctor Noguera

El actor Etienne Bobenrieth abandonó temporalmente su participación en "El Internado" y viajó a Chile para ser parte de los funerales de Héctor Noguera.

Como detalla Lun, este miércoles Bobenrieth llegó hasta el velorio del legendario intérprete, y de quien fuera su suegro y el abuelo de sus hijas con Emilia Noguera.

"Fue el mejor suegro que uno podría tener. Desde el primer día me recibió con los brazos abiertos (...) Una de las primeras cosas que me impresionó cuando me emparejé con Emilia y conocí a Tito es que un hombre que le iba tan bien, exitoso, atractivo, inteligente, creativo, podría tener un ego muy grande y no", señaló el actor al periódico.

El protagonista de "Pobre novio" también detalló que tenía un acuerdo previo con Mega, ya que conocía el estado de saludo de "Tito" Noguera.

"Parte de mi acuerdo fue que si ocurría, lo que nadie quería que ocurriera, yo tenía permiso para venir a despedirme de Tito, y venir a acompañar a mis hijas y a Emilia", señaló.

Los funerales de Héctor Noguera se realizarán este jueves 30 de octubre en el Parque del Recuerdo en Huechuraba. Luego de eso Etienne Bobenrieth retomará su participación en el reality "El Internado".