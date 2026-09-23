Fran Maira defendió suspender arraigo: "Merezco estar con mi familia y desconectarme"

La influencer Fran Maira defendió el haber solicitado suspender el arraigo nacional que pesa sobre ella para poder viajar a Estados Unidos de vacaciones, asegurando que merece estar con su familia y desconectarse.

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago suspendió temporalmente la medida cautelar que cumple la exchica reality, formalizada por cuasidelito de lesiones tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea en febrero pasado.

Para concretar el viaje al extranjero, el tribunal resolvió que Maira pague una "fianza de retorno" de dos millones de pesos.

Tras presentar su documental "Oveja Negra" este martes, la cantante aclaró a Glamorama que "este es un viaje que organizó mi mamá, ella me invitó, es un viaje que está desde antes del accidente".

"Yo quería ir porque es mi familia, son momentos únicos, inolvidables, que quizás el día de mañana no pueda hacer. Y con mucho respeto pedimos el permiso, porque voy y vuelvo, es un par de días. Y creo que me merezco poder estar con mi familia y poder desconectarme", aseguró.

Por su parte, Mayerson Zapata, joven atropellado por la influencer, fue dado de alta tras pasar meses en estado de gravedad, enfrentando un complejo y costoso proceso de rehabilitación en su hogar.

En ese contexto, la familia del motorista de 24 años recalcó que hasta el día de hoy no han recibido ningún tipo de ayuda ni apoyo económico por parte de la figura pública para costear su recuperación.