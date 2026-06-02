Marlen Olivari salió en defensa de Belloni: "Jamás agrediría a una mujer"

La mediática "show woman" y excandidata a diputada Marlen Olivari salió en defensa de Ernesto Belloni al asegura que él "jamás agrediría a una mujer", luego de que Paty Cofré acusara al comediante de haberla abofeteado.

El conflicto comenzó en el programa "La Divina Comida", donde la actriz recordó uno de los episodios que marcó el quiebre de la relación con su colega: "Viene y me manda un charchazo aquí en la cara en plena función. Yo lo miro y le dije: '¿qué te pasó? Me pegaste' (…) Le dije: 'Me pedís disculpas o me voy y te cago el sketch'".

Belloni salió a negar categóricamente el episodio y se encuentra preparando una querella por injurias y calumnias contra la humorista, buscando que se disculpe públicamente por sus declaraciones.

El comediante recibió el espaldarazo de Olivari, con quien se encuentra trabajando en un nuevo espectáculo de humor titulado "Marlenísima", enviando un mensaje a la periodista Fany Mazuela que fue leído en el programa "Que te lo digo".

"Cada vez que vamos a debutar con un nuevo espectáculo con Ernesto, como ahora con 'Marlenísima', surge alguna acusación grave hacia él", aseguró, poniendo en duda la veracidad de la agresión que se le imputa al intérprete de Che Copete.

Y enfatizó: "Lo conozco hace 30 años, es mi amigo y partner de trabajo, y jamás agrediría a una mujer, a una persona".

"Es un tremendo ser humano", destacó Olivari sobre Belloni, y sostuvo que, si bien "adoro a Paty, se le vio muy confundida en su relato y es bastante probable que haya estado libreteada y no soy la única que lo piensa".