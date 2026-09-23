Tras desatar la furia de los fans de "JoJo's Bizarre Adventure" por el formato de emisión de su séptima temporada, "Steel Ball Run", Netflix prepara el estreno de la "segunda etapa" del anime recuperando un clásico: los "viernes de Jojo".

La adaptación de la séptima saga del longevo e influyente manga creado por Hirohiko Araki retomará la peligrosa carrera a caballo para cruzar Estados Unidos -que da nombre a la temporada- este viernes 25 de septiembre.

En la previa, la serie centrada en "Johnny Joestar", un exjockey parapléjico, y "Gyro Zeppeli", maestro de un arte místico llamado Giro, presentó su colorido opening al ritmo de la canción "Spin", interpretada por la banda Kroi.

Esta "Segunda Etapa", que abarcará la segunda y tercera fase de la carrera, tendrá 11 episodios, con capítulos de estreno cada viernes en Netflix.

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